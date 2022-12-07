وزير الصناعة.. تصنيع 4 أنواع من سيارات “فيات” بالجزائر

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن خصوصيات دفتر الشروط الجديد، المتعلق بالمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، إدراج طلب إبداء الرغبة (Lettre d’intention) تتضمن انخراط المصنع. الذي يجب أن يكون مالك العلامة نفسه، في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة صناعة المركبات.

كما أشار إلى أن المصنع المالك للعلامة حر في منح الوكالة لتسويق مركباته محليا للجهة التي يريدها ويختارها.

و وفق هذه الشروط، -يضيف وزير الصناعة-، تقوم الوزارة بمفاوضات مع عدة مصنعين يرغبون في إقامة مصانع لهم في الجزائر. وإنتاج بعض أنواع سياراتهم، وهي المفاوضات التي أسفرت لحد الآن عن اتفاق مع أحد أهم مجمعات صناعة السيارات في العالم وهو مجمع ستالنتيس “Stellantis”، المالك لعلامة ” FIAT ” الإيطالية. في انتظار أن تتوج المفاوضات باتفاقيات أخرى قريبا.

في حين، ستقوم هذه العلامة بتصنيع أربعة أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا بداية من السنة الأولى. لتصل بعدها إلى 90 ألف مركبة سنويا.

أما فيما يتعلق بتصنيع باقي أنواع المركبات من شاحنات، مقطورات ونصف مقطورات، حافلات، جرارات، دراجات نارية وآليات الأشغال العمومية، أكد الوزير وجود عدد معتبر من المصانع التي كانت تنشط في مجال التركيب. مشيرا الى أن قطاعه نظم اجتماعات دورية مع مصنعي كل نوع من هذه الأنواع، أين تم الاتفاق على طريقة حساب نسب الإدماج الخاصة بكل نوع.