قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي إبراهيم، إنّ الخوصصة في ذاتها ليست مشكل لكن تطبيقها من قبل الحكومات السابقة كان كارثيًا.

وهذا خلال تصريحات أدلى الوزير عند مروره، اليوم الثلاثاء، في لقاء خاص عبر التليفزيون العمومي.

حيث أوضح: “الخوصصة التي تضمن بيع المؤسسة العمومية بقيمتها السوقية الحقيقة وتضمن بقاء أغلب العمال في مناصبهم أو تعويضهم المالي، ليس مشكلًا في حد ذاتها”.

معقبًا: “الخلل كان في طريقة تطبيق الخوصصة، من قبل الحكومات السابق، حيث تم بيع بعض المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي”.

مواصلًا: “محدث في الحقيقة لا علاقة له بالخوصصة ولا النظام الرأسمالي ولم يتبع أي مبادئ إقتصادية”.

مضيفًا: “وهذا ما لن نسمح بحدوثه مع الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “ENIEM””.

موضحًا: “سنحاول دعمها بقرض مالي، وحتى إن لم ينجح هذا لن نسمح بخوصصتها بنفس الطريقة الكارثية”.

وتشهد المؤسسة الوطنية “ENIEM” في الأعوام الأخيرة العديد من المشاكل المادية، مدفع إداتها على إحالة عمالها عطلة تقنية إجبارية.