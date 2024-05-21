وزير الصناعة: تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والتصدي لكل ماهو مستورد

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، تلعب دور محوري في عملية التسجيل والمصادقة. وكذا إبداء الراي لا سيما حول الفعالية وسلامة استعمال المواد الصيدلانية واداء الملتزمات الطبية.

وأشار وزير الصناعة خلال عرض حصيلة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. أن حصيلة الوكالة مكنت من قابلية تبديل الأنسويلين المنتوج محليا مع تلك المستوردة. فضلا عن تسهيل الوصول إلى المواد البيوعلاجية وهرمون النمو ومضادات السرطان.

وكشف الوزير، أنه تم تعيين رئيسة جديدة أمنية نادية، و بفضل المهارات التقنية والخبرة المتفوقة وتضاعف الجهود لبعث روح جديدة للجنة. ستؤدي دورها بالكامل تحقيقا لأهداف تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والتصدي لكل ماهو مستورد.