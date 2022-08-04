وزير الصناعة: توفير 5 آلاف منصب شغل بعد إعادة بعث المؤسسات المتوقفة

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أن مصنع محروسة لزيت المائدة تدعم بوحدة تكرير جديدة. حيث أن المصنع سيوفر من 20 إلى 25 بالمائة من الحاجيات الوطنية.

وأضاف وزير الصناعة خلال قيامه بزيارة عمل رفقة وزير التجارة إلى بعض المنشآت بالعاصمة، أن مصنع محروسة عادت لمجمع اقروديف. حيث كان التحدي الأول لإعادة الإنطلاق والذي نجحنا فيه بطاقة 130 طن يوميا. غير أنه تم اليوم الإنطلاق في الانتاج بـ 400 طن. بالرغم من أن التهيئة كانت تتطلب أكثر من سنتين لكننا نجحنا في وقت قياسي واليوم بمثابة إنطلاقة فعلية للمشروع.

وأشار وزير الصناعة في ذات السياق، إلى أن المصنع سيوفر من 20 إلى 25 بالمائة من الحاجيات الوطنية. كما أن التوزيع يكون عبر مؤسسة اخرى تابعة للمجمع. مضيفا أنه وبعد إعادة بعث المؤسسات المتوقفة سيتم توفير 5177 منصب شغل. كما ستكون هناك مؤسسات متوقفة ستنطلق بعد ضمها للقطاع العمومي التجاري. مؤكدا أن مصنع قالمة لإنتاج العجائن بدون الغلوتين سيدشن قريبا.