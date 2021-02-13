وزير الصناعة: حلم اقتناء سيارة غير قابل للتحقيق خاصة في ظل الأزمة الحالية

قال وزير الصناعة فرحات آيت علي إنّ حلم اقتناء سيارة يمكن أن نقول أنه حلم غير قابل للتحقيق خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية.

وأضاف الوزير في تصريح له اليوم خلال حلوله ضيفا “بمنتدى الحوار”، أن استيراد 200 ألف سيارة، لا يمكن أن يحقق حلم العديد من الجزائريين، خاصة أصحاب مناطق الظل.

مؤكدا بأن مهام مصالح دائرته الوزارية هي خلق قاعدة صناعية وليس تحقيق الأحلام.

وفي ذات السياق، أشار فرحات آيت علي، أن مصالح دائرته الوزارية لم تعطِ أي اعتماد حتى تأتي الرخص والقائمة غير محددة، أما التاريخ سيكون بمجرد اعتمادهم و نشاطهم لا يقتصر على وزارة الصناعة.