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وزير الصناعة: دراسة منح الإعتماد لرونو تراكس

بقلم نادية بن طاهر
وزير الصناعة: دراسة منح الإعتماد لرونو تراكس
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كشف وزير الصناعة الإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن وجود ملف قيد الدراسة لمنح الإعتماد لرونو تراكس.

وقال الوزير، في اجابته على أسئلة النواب بالبرلمان، اليوم الخميس: “سأقدم ملف حول العقار الصناعي قريبا في مجلس الوزراء”.

وكانت وزارة الصناعة، قد أعلنت بداية شهر مارس الماضي، عن تسليم الاعتمادات الخاصة بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة لفائدة ثلاث متعاملين.

وجرت مراسم تسليم الاعتمادات، بمقر الوزارة، تحت اشراف وزير الصناعة، أحمد زغدار.

ويتعلق الأمر بكل من شركة “فيات-الجزائر” وكيل علامة “فيات” الايطالية بالجزائر. وشركة “امين أوتو” وكيل علامة “جاك” الصينية بالجزائر.

وكذا شركة “حليل” للتجارة والصناعة وكيل علامة “أوبيل” الألمانية بالجزائر.

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