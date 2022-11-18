وزير الصناعة: دعم المناولة لخلق نسيج صناعي قوي

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، على المجهودات المبذولة حاليا من أجل خلق صناعة حقيقية من خلال تشجيع المناولة التي تسمح بتطوير نسيج صناعي وطني قوي.

وقال وزير الصناعة، خلال ندوة صحفية على هامش إختتام الطبعة السابعة للمعرض الدولي للمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري. أن هناك مجهودات كبيرة من طرف الفاعلين في القطاع من أجل ترقية الإدماج المحلي وتنمية المناولة الصناعية.

ولدى تطرقه إلى فعاليات الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة، إعتبر وزير الصناعة، أنه يعتبر نقطة إنطلاق لتجسيد شراكة فعلية وحقيقية بين مانحي الأوامر ومؤسسات المناولة. مؤكدا أن الحدث إستقطب أكثر من 5 آلاف زائر من بينهم مؤسسات قامت بعرض منتوجاتها في إنتاج الماكنات الصناعية وقطع الغيار. مشيرا إلى أنه تم تسجيل ما يقارب 40 إتصال مهني فعلي مع مؤسسات مناولة وبالنسبة للمشاركة الأجنبية.

وأضاف وزير الصناعة أن الطبعة المقبلة لهذا الصالون ستكون مخصصة لمجال الميكانيك. موضحا أن الجزائر تسعى للوصول الى نسبة ادماج معتبرة في اقرب الآجال في هذا المجال”.

من جانبه، أبرز المهدي وليد الإهتمام الكبير الذي يوليه قطاعه للمناولة. معلنا أن وزارته بصدد إعداد منصة إلكترونية للمناولة و هي خريطة وطنية تكون بمثابة قناة وصل بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والناشئة.

و بحسب الوزير سوف تسمح هذه المنصة، التي تكون فاعلة ابتداء من جانفي المقبل. بتقليص استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا من طرف المؤسسات الصغيرة و الناشئة. مع ضمان سوق وطنية لهذه المؤسسات.

كما أشار الوزير إلى ضرورة تكثيف الدعم و التمويل للجامعيين الذين يرغبون في انشاء مؤسساتهم الخاصة. لاسيما و أن هناك أزيد من 300 الف متخرج جامعي سنويا. معتبرا أن هذا الكم يجب دعمه و استغلال كفاءته في تطوير الاقتصاد الوطني.

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