وزير الصناعة: دفتر الشروط الخاص بالصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية سيعرض الأسبوع المقبل أمام الحكومة

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن دفتر الشروط المنظم للصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية سيعرض بحر الأسبوع القادم أمام الحكومة.

وأضاف الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لولاية تيزي وزو، أن دفتر الشروط سيصدر منتصف شهر أكتوبر في الجريدة الرسمية.

أشار الوزير، أن هذا النص تطلب جانب تقني معمق مقارنة بالشعب الأخرى، بسبب نسب الإدماج التي تختلف من شق لأخر في هذه الشعبة.

وأشار الوزير أنه نظرا لاختلاف نسب الإدماج في مجال التبريد وعتاد المطبخ والمدفئات، تطلب الأمر دراسة الجدول.

كما زار الوزير مركبين ينشطان في هذه الشعبة بالولاية، وهما الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية وشركة “أليكترو انديستر”.

أكد الوزير، أن الحكومة عازمة على تشجيع النسيج الإقتصادي الوطني العمومي والخاص الذي يندرج في إطار السياسة العمومية للاستثمار.

أما عن مشاريع الشراكة سواء كانت عمومية-خاصة أو وطنية-أجنبية، قال أن الدولة ستساند أي مشروع شراكة يضمن “نسبة من الادماج”.