قناة النهار وزير الصناعة : راح نزيد نخفض الأسعار بدخول علامات أخرى بقلم قناة النهار نشر في 09 نوفمبر 2023 - 15:02 شارك غرِّد أرسل 385 0 وزير الصناعة : راح نزيد نخفض الأسعار بدخول علامات أخرى إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZE9mP اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد كيف تم إنقاذ مواطن عالق داخل مصعد بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 05 نوفمبر تقليص الـTVA على انتاج الدواجن..قرار يعيد النشاط بأكثر حيوية للشعبة قناة النهار 28 أكتوبر قسنطينة : تسجيل 45 حالة من السرطان المهني بالجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة قناة النهار 31 أكتوبر رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة المجيدة قناة النهار 01 نوفمبر طالع هابط: شاهد الكوارث في سكنات عدل بقالمة قناة النهار 29 أكتوبر قسنطينة: الإكتظاظ في الأقسام مشكل إداري يدفع ثمنه التلاميذ قناة النهار 25 أكتوبر وزير الإتصال: من يقوي وسائل الإعلام هم الكٌتاب وهذا ما يتطلب أموال قناة النهار 07 نوفمبر قناة النهار ترصد مشاهد الدمار من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط: مستشفى الأمومة والطفولة في العاصمة منذ 15 سنة وهو في طور الإنجاز لي فهم يفهمنا قناة النهار 07 نوفمبر بلا زعاف مع أ الدكتور نور الدين بكيس: لماذا يقدس الكثير من الأولياء أبنائهم لدرجة التطرف قناة النهار 23 أكتوبر