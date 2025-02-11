وزير الصناعة: رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة

أكد وزير الصناعة سيفي غريّب على تسارع وتيرة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.

وأشرف وزير الصناعة اليوم الثلاثاء خلال زيارته لولاية بومرداس على تسليم رخص الاستغلال لعدد من المستثمرين الناشطين بالولاية. وذلك في إطار عملية رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة. حيث نوّه بوتيرة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة. وأشاد بالحركية الصناعية بالولاية التي تحصي 14 مؤسسة لكل 1.000 ساكنة. داعيا إلى رفع هذه النسبة لتصل الى المعدل الوطني المقدر بـ 29 مؤسسة.

وأكذد الوزير بأن الوحدات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستعطي دفعة جديدة للولاية وتعكس الارادة السياسية للدولة الجزائرية. بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الرامية الى تنويع الاقتصاد ورفع وتيرة الاستثمار.

للإشارة تحصي ولاية بومرداس 14.943 مؤسسة تنشط غالبيتها في مجالات الخدمات. الصناعة والبناء والأشغال العمومية وتقوم بتوفير قرابة 92 ألف منصب عمل. ويقدر عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي بـ 2.812 مؤسسة تنشط أساسا في الصناعات الغذائية، الحديد والصلب وصناعة الورق والخشب.

وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، فتحوز الولاية على 556 هكتار موزعة على منطقة صناعية واحدة و31 منطقة نشاطات. كما تم استحداث ثلاث مناطق نشاط مصغرة بمساحة 4,5 هكتار.

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