وزير الصناعة: رفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية العالقة

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، على ضرورة مضاعفة مجهودات اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع. من أجل الإسراع في معالجة الملفات المتبقية وتسوية وضعية المشاريع المتبقية.

وترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الإثنين بمقر الوزارة، إجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. خصص لتحديد آليات التكفل وتسوية وضعية المشاريع الإستثمارية المتبقية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد ثمّن الوزير جهود اللجنة التي تمكنت في ظرف وجيز من رفع العراقيل على 503 مشروع من أصل 864 مشروعا عالقا تم إحصاؤه إلى غاية الآن. حيث دعا زغدار أعضاء اللجنة إلى مضاعفة مجهوداتهم للإسراع في معالجة الملفات المتبقية والمقدر عددها بـ 361 مشروعا.

كما أوضح البيان أن أبرز العراقيل على المشاريع المتبقية تتمثل في طبيعة الأراضي ذات الطابع الفلاحي. التي أقيمت عليها هذه المشاريع. وربطها بشبكات الطاقة من كهرباء وغاز و شبكات المياه. بالإضافة كذلك إلى الحصول على تراخيص البناء ومطابقة البنايات. بالإضافة إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بعقود الإمتياز.

كما أشار نفس المصدر، أنه فور الانتهاء من معالجة المشاريع العالقة المستكملة، ستباشر هذه اللجنة الوطنية، المكونة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية “الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية. السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة” مرافقة المشاريع الإستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها.

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