وزير الصناعة: رفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية العالقة
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، على ضرورة مضاعفة مجهودات اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع. من أجل الإسراع في معالجة الملفات المتبقية وتسوية وضعية المشاريع المتبقية.
وترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الإثنين بمقر الوزارة، إجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. خصص لتحديد آليات التكفل وتسوية وضعية المشاريع الإستثمارية المتبقية.
وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد ثمّن الوزير جهود اللجنة التي تمكنت في ظرف وجيز من رفع العراقيل على 503 مشروع من أصل 864 مشروعا عالقا تم إحصاؤه إلى غاية الآن. حيث دعا زغدار أعضاء اللجنة إلى مضاعفة مجهوداتهم للإسراع في معالجة الملفات المتبقية والمقدر عددها بـ 361 مشروعا.
كما أوضح البيان أن أبرز العراقيل على المشاريع المتبقية تتمثل في طبيعة الأراضي ذات الطابع الفلاحي. التي أقيمت عليها هذه المشاريع. وربطها بشبكات الطاقة من كهرباء وغاز و شبكات المياه. بالإضافة كذلك إلى الحصول على تراخيص البناء ومطابقة البنايات. بالإضافة إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بعقود الإمتياز.
كما أشار نفس المصدر، أنه فور الانتهاء من معالجة المشاريع العالقة المستكملة، ستباشر هذه اللجنة الوطنية، المكونة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية “الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية. السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة” مرافقة المشاريع الإستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها.
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وزير الصناعة: 51 مؤسسة متوقفة.. واسترجاع 1200 عقار صناعي
قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن اللجنة الوطنية التي أنشأها الوزير الأوّل مؤخرا تهدف إلى خلق 75 ألف منصب شغل. مشيرا إلى انه تم الشروع في ذلك بقطاع الصناعة.
وأضاف الوزير أمس، أن أكثر من 51 مؤسسة متوقفة وحوالي 40 متعثرة. لأنها تعتمد على خزينة الدولة. مشيرا إلى أن وقت ذلك إنتهى، حيث سيتم مرافقة القطاع العمومي والخاص. لأن القطاع الخاص هو الأساس في عملية التوظيف.
وأضاف وزير الصناعة، أن البنوك أصبحت تجارية فقط وحان الوقت لأن تعتمد على قروض وعمليات تمويل من أجل خلق حركية بين القطاع العمومي والخاص. مؤكدا أن المشاريع التي كانت متوقفة تعود لأسباب بيروقراطية وعددها 864 مؤسسة. حيث تم تقديم تراخيص إستثنائية لها وأكثرها تدخل في الصناعة الغذائية. حيث تم معالجة 503 مشروع منها 463 انطلقت فعليا وخلقت 34 الف منصب شغل بشكل دائم. كما أنه تم خلق أكثر من 24 ألف منصب شغل منذ ندوة الإنعاش الصناعي.