قناة النهار وزير الصناعة رفقة وزير العمل و الضمان الاجتماعي في زيارة عمل لولاية عنابة بقلم النهار أونلاين نشر في 05 ماي 2023 - 10:42 شارك غرِّد أرسل 125 0 وزير الصناعة رفقة وزير العمل و الضمان الاجتماعي في زيارة عمل لولاية عنابة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yPm1e اقرأ أيضا أمين بومدين: أبناء الجنوب لديهم مواهب كبيرة ونتمنى حضورهم بقوة في أعمال مستقبلية قناة النهار 16 أفريل تجارة: تسخير نحو 50ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر قناة النهار 19 أفريل حصة اليوم الثاني من العيد بحضور ألمع نجوم الفن الجزائري قناة النهار 22 أفريل النفس و الصيام : مدرسة رمضان قناة النهار 20 أفريل فالحلوة والمرة / زوج يتغيّر من أجل زوجته🥰يهديها الورود ولايستطيع العيش من دونها 🥰 ترقّبوها قناة النهار 25 أفريل رجال صدقوا : الصحابي الجليل عتبة بن غزوان قناة النهار 18 أفريل هكذا تقضي عايشة بنت البلاد أيام رمضان وهذه هي البرامج لي عجبتني قناة النهار 18 أفريل سمير MisterX: لحقت حتى لقاضي التحقيق بسبب حصة zoom قناة النهار 18 أفريل شاهد..نقل شعائر صلاة العيد من مختلف ولايات الوطن قناة النهار 21 أفريل شوفو حكايتي: عمي سفيان.. توفيت زوجته بالسرطان وأصبح يعيل إبنه المعاق وسط معاناة وفقر قناة النهار 23 أفريل