وزير الصناعة: زيارتي لقالمة تهدف إلى معاينة المشاريع الصناعية لإعادة الاستثمار المنتج بها

شرع وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الاثنين، بزيارة عمل إلى ولاية قالمة للوقوف على عديد المشاريع الصناعية بها.

وأكد وزير الصناعة ، في مداخلة له، أن زيارته إلى الولاية تهدف إلى معاينة المشاريع الصناعية، لإعادة الاستثمار المنتج بها.

وفي بداية الزيارة، تلقى الوزير عرضا حول وضعية قطاع الصناعة بولاية قالمة، حسب منشور للقطاع على الفايسبوك.

وتحوز الولاية، على منطقة صناعية ببلدية بلخير بـ45 هكتار، في انتظار استكمال تهيئة المنطقة الصناعية الجديدة بعين رقادة بـ140 هكتار.

كما يتواجد بالولاية 10 مناطق نشاطات بمساحة اجمالية 115 هكتار.