وزير الصناعة: “سنكشف عن النصوص التنظيمية لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات قريبا والأسعار لن تنخفض”

كشف ويزر الصناعة والمناجم فرحات آيت علي ابراهيمّ، أن النصوص التنظيمية لإستيراد سيارات أقل من 3 سنوات تسير بوتيرة سريعة.

وقال وزير الصناعة اليوم الثلاثاء خلال منتدى المجاهد، أنه سيتم الكشف قريبا عن النصوص التنظيمية لاستيراد سيارات ثلاث سنوات التي بدورها تسير بوتيرة سريعة.

كما كشف ذات المتحدث أن سعر السيارات التي سيتم استيرادها لن تكون رخيصة من مصدرها، مضيفا أنه كشف هذا الأمر حتى يكون المواطن على علم.

وتابع وزير الصناعة أن السيارات المستوردة لن تكون مسيرة كثيرا وانخفاضها لن يكون كبيرا، على اعتبار ان تمويلها لن يتم من احتياطي الصرف اذا سعر العملة لن يكون سعرا رسميا.

وختم الوزير حديثه عن ملف السيارات مؤكدا أن الاسعار لن تنخفض لاستيراد أقل من ثلاث سنوات.

كما كشف ذات المتحدث ان استيراد السيارات لاقل من 3 سنوات سيكون من 3 دول اوروبية فقط ويتعلق الأمر بكل من فرنسا واسبانيا وألمانيا.