وزير الصناعة: شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع “الخردة” من السيارات لتوجيهها للسوق الجزائرية

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن الجزائر لديها كفاءات شبانية هامة في مجال الصناعات الذكية.

جاء هذا خلال نزول وزير الصناعة ضيفا على ركن “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى اليوم الأحد.

وقد دعا وزير الصناعة الشركاء الأجانب للاستثمار في هذا المجال، مضيفا أن قاعدة الإستثمار السابقة 51/49 شكلت عائقا أمام الاستثمارات الاجنبية الجادة.

خاصة وأنه اليوم أغلبية الأنشطة مفتوحة أمام المستثمرين خارج القطاعات الإستراتيجية المحددة بدقة.

وقال المسؤول الأول عن القطاع، أن الجزائر لديها كل الامكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها

وأضاف الوزير، أن استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد ولن نغلق أبواب التسجيل لهذه الشعبة.

وكشف أيضا، أنه لم يتم إلغاء إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وندرس إمكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة

وكشف الوزير، أن هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع “الخردة” من السيارات لتوجيهها للسوق الجزائرية