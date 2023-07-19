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الوطني

وزير الصناعة.. شراكة جزائرية-صينية لإنتاج الأنسولين وتصديره

بقلم أسماء.ع
وزير الصناعة.. شراكة جزائرية-صينية لإنتاج الأنسولين وتصديره
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كشف وزير الصناعة، علي عون، اليوم الأربعاء، عن إمضاء عقد بين الصين والجزائر من أجل إنتاج الأنسولين في الجزائر.

كما أوضح وزير الصناعة في تصريح لقناة الجزائر الدولية،  أن صيدال أمضت اتفاقية شراكة مع الصين، وسينطلقون في صناعة المواد الأولية للأنسولين”. تابعا “وهكذا تكون صناعة صيدلانية للأنسولين مضمونة وبالأخص للسوق الإفريقية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/cmA6h
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