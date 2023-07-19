وزير الصناعة.. شراكة جزائرية-صينية لإنتاج الأنسولين وتصديره
بقلم أسماء.ع
كشف وزير الصناعة، علي عون، اليوم الأربعاء، عن إمضاء عقد بين الصين والجزائر من أجل إنتاج الأنسولين في الجزائر.
كما أوضح وزير الصناعة في تصريح لقناة الجزائر الدولية، أن صيدال أمضت اتفاقية شراكة مع الصين، وسينطلقون في صناعة المواد الأولية للأنسولين”. تابعا “وهكذا تكون صناعة صيدلانية للأنسولين مضمونة وبالأخص للسوق الإفريقية”.
وزير الصناعة الجزائري : شراكة #جزائرية – #صينية في إنتاج #الأنسولين وتصديره للدول #الإفريقية pic.twitter.com/L9E8k5Bdls
— AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) July 19, 2023
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