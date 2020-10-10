وزير الصناعة: فرص الأعمال مفتوحة أمام المؤسسات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بالجزائر

شارك وزير الصناعة فرحات آيت علي براهيم، بواسطة تقنية التحاضر المرئي، في أشغال الندوة الدولية “اكتشف الأسواق العالمية”.

وحسب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، فقد انعقدت الندوة بولاية إنديانا الأمريكية بين 7 و9 أكتوبر.

وجاء على الصفحة الرسمية لسفارة أمريكا بالجزائر أن التعاون الصناعي بين البلدين اتخذ خطوة أخرى إلى الأمام هذا الأسبوع.

وفي كلمته أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين، سلط الوزير الضوء على الفرص للاستفادة المتبادلة في قطاع الصناعة الجزائرية.

وذكر الوزير على سبيل المثال مجالات التكنولوجيا والرقمنة وانتاج التجهيزات الصناعية.

وفي كلمته، صرح ايت علي براهيم “نحن نولي اهتماما خاصا بالتعاون الجزائري-الأمريكي، نظراً للطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه”.

كما ذكر الوزير فرص الأعمال المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما المؤسسات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الجزائر.ر