قناة النهار وزير الصناعة في زيارة عمل وتفقد لمصنع “إيريس” لإنتاج إطارات العجلات بقلم النهار أونلاين نشر في 29 نوفمبر 2022 - 22:37 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yuot6 اقرأ أيضا إبراهيم الشنوي: اللهجة الجزائرية جاتني صعيبة بزاف ووهران أكثر ولاية عجبتني قناة النهار 09 نوفمبر "سولكينغ :" حفل في بلادي راح يكون عندو نكهة خاصة قناة النهار 20 نوفمبر السعيد شنقريحة يستقبل مدير الشركة الصربية يوغوأمبورت قناة النهار 21 نوفمبر تلاميذ الطور المتوسط بقرية سوق الإثنين دون دراسة لأزيد من أسبوع بعين الدفلى قناة النهار 12 نوفمبر شاهد كيف تعامل بلماضي مع صحفي رنّ هاتفه مرّتين خلال الندوة قناة النهار 16 نوفمبر بلماضي : مباراة السويد اختبار مهم جدا لنا قناة النهار 18 نوفمبر في الحلوة والمرة: أسماء وبلال.. قصّة حب تتحوّل من حلم إلى حقيقة قناة النهار 28 نوفمبر حسين آشيو: هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز على منتخب الكاميرون قناة النهار 28 نوفمبر ..نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة و ثلوج تفاصيل قناة النهار 16 نوفمبر دفتر شروط تصنيع السيارات يُؤسس لصناعة حقيقية بنسب إدماج معتبرة قناة النهار 18 نوفمبر