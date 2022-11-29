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قناة النهار

وزير الصناعة في زيارة عمل وتفقد لمصنع “إيريس” لإنتاج إطارات العجلات

بقلم النهار أونلاين
وزير الصناعة في زيارة عمل وتفقد لمصنع “إيريس” لإنتاج إطارات العجلات
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