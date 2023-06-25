وزير الصناعة في زيارة فجائية لمصنع المحروسة لإنتاج زيت المائدة

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأحد، بزيارة فجائية غير مبرمجة للمؤسسة العمومية لصناعة الزيوت الغذائية “محروسة”.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان للوزارة، في إطار السهر الدائم على وفرة وتموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية واسعة الاستهلاك.

وعاين الوزير مختلف وحدات مصنع إنتاج زيت المائدة. ووقف على مستوى المخزون من منتجات وسلع نهائية ومواد أولية خاصة بعملية الإنتاج. بما يضمن الوفرة المستمرة والدائمة للزيت النباتي وتفاديا لحالة الضغط والتذبذب التي قد يقع فيها السوق مستقبلا.

كما عاين السيد الوزير مختلف ورشات ووحدات إنتاج المؤسسة لاسيما تلك التي تتطلب عمليات صيانة ورسكلة.

وطلب الوزير تقديم برنامج لإعادة تأهيلها وتطويرها وتقديمها للمصالح المختصة بالوزارة لدراستها.

مشددا على ضرورة الاسراع في عملية تحديث الورشات والممر المركزي نهاية شهر جويلية الجاري كأقصى تقدير.

وخلال هذه الوقفة استمع الوزير إلى انشغالات العمال أين أسدى في هذا الصدد تعليمات بضرورة التكفل العاجل بانشغالاتهمل المهنية والاجتماعية. داعيا إياهم إلى توحيد جهودهم للنهوض بالمصنع والرفع من مستوى الإنتاج.