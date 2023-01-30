قناة النهار وزير الصناعة : قانون الإستثمار جلب عدة مستثمرين عرب بقلم قناة النهار نشر في 30 جانفي 2023 - 16:34 شارك غرِّد أرسل 24 0 وزير الصناعة : قانون الإستثمار جلب عدة مستثمرين عرب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1ZvIM اقرأ أيضا الجلفة : تزويد الأسواق باللحوم لكسر الأسعار وكبح جشع المضاربين تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 28 جانفي النهار ترندينغ: غاز أحادي الكربون يواصل حصد الأرواح والجوية البريطانية تعتمد الحجاب كبدلة رسمية قناة النهار 10 جانفي شاهد... دخول رسميا حيز الانتاج وحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك قناة النهار 16 جانفي ارتفاع أسعار الفواكه الاستوائية القادمة من دول الجوار رغم وفرتها بالأسواق في أدرار قناة النهار 28 جانفي مفيدة عداس: أرادو الإيقاع بي في كاميرتين خفيتين وإكتشفت الأمر قناة النهار 26 جانفي صليحة شرفاوي: جلسات عمل مراطونية وخرجات الوزير كانت ليلا ونهار لتسريع الإنجاز قناة النهار 14 جانفي رياح قوية وأجواء مشمسة نهار اليوم الإثنين .. قناة النهار 16 جانفي صريح جدا: هكذا يعاني الجزائريون من "التنمر" .. قناة النهار 19 جانفي وزير المجاهدين يضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل محمد بلوزداد قناة النهار 14 جانفي والي وهران والوالي المنتدب لسيدي عبد الله يؤكدان على رفع القيود على المشاريع اوتحسين معيشة المواطن قناة النهار 19 جانفي