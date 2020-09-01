وزير الصناعة: قانون المالية لسنة 2021 سيحمل تحفيزات جديدة للشعب الصناعية

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم, اليوم أن قانون المالية لسنة 2021 سيحمل تحفيزات جديدة للشعب الصناعية ستجعلها “مستقلة تماما” و”قابلة للبقاء”.

الوزير وخلال إشرافه على تنصيب رئيس المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, عادل بن ساسي، أوضح أن هذه التحفيزات ستحقق إمكانية إنشاء نشاطات تصنيعية بالجزائر في اقرب الآجال، وتسمح بصناعة المعدات مهما كان حجمها بما فيها تطوير نشاطات المناولين.

وقال الوزير ان الصناعة التصنيعية ستسمح للمنتجين ببعث مركبات صناعية تعتمد في نشاطها على معدات جزائرية قابلة للتركيب.

وأضاف أن التركيز على هذا النوع من الصناعات سيمكن من توفير للمنتجين ما يحتاجونه من معدات محلية قابلة للتركيب وليس من السوق الخارجية،على أن تترك هذه الاخيرة للضرورة القصوى.

كما سيركز قانون المالية 2021 في شقه المتعلق بالصناعة على تحفيزات الاستثمار وبعث الاستقلالية الاقتصادية وليس الاستثمار المكرس للتبعية الاقتصادية، هذا ما يمكننا من اعادة بعث صناعة جزائرية تستطيع ضمان استقلالية الجزائر فيما يخص المعدات الصناعية بما فيها الموجهة للاستهلاك والتصنيع في أقصر الآجال.

الجزائر لن تتمكن من تحقيق الاستقلالية إلا بالصناعة التصنيعية

وحسب آيت علي براهم فإن الجزائر لن تتمكن من تحقيق الاستقلالية إذا لم تتمكن من انشاء صناعة قادرة على صناعة المعدات التي تدخل في بناء المصانع وصناعة معدات اخرى “الصناعة التصنيعية”, من خلال صناعة بعض المعدات وإدماج البعض منها.

ويعول القطاع على المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاعادة بعث شعبة مهمة تتمثل في الصناعة التحويلية و الميكانيك الدقيقة, على اعتبار الخبرة التي يحوزها رئيسه الذي تم تنصيبه اليوم.

وأكد الوزير أن تنصيب بن ساسي، بعد انتهاء عهدة الرئيس السابق جاء لخبرته في مجال الميكانيك الدقيقة.