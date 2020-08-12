وزير الصناعة: قدمنا 5 مقترحات مراسيم تنفيذية لتحويل الصناعات التركيبية إلى صناعية

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي إبراهيم، اليوم الأربعاء بقصر الامم، عن قيام مصالح دائرته الوزارية بتقديم 5 مقترحات مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد كل الصناعات التي كانت تركيبية لتحويلها إلى صناعية”.

وقال وزير الصناعة، خلال لقاء الحكومة مع الولاة، “إقترحها إعادة تشريعات وتنظيمات، وبهذا الصدد أجرينا ميكانزمات وإقترحنا على حكومة إلى حد الآن خمس مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد جل الصناعات التي كانت تركيبية قبل تحويلها إلى صناعية مدمجة”.

وأشار الوزير ان “هذه الصناعات ستكون صناعات تمويلية حقيقية بأكبر نسبة مئوية من الادماج”.

مشيرا في السياق ذاته أن “ذلك سيكون بمثابة تشجيع المدمجين الحقيقيين، وهو في حقيقة الأمر صغار مصنعون، ومجموعات قابلة للتركيب في المستقبل، وهم المناولين والمصنعين الصغار”.

وقال وزير الصناعة أن “هؤلاء هم مصنعي كل العتاد وقطع الغيار ذات الإستعمال الموسع”.

وكشف وزير الصناعة أنه “تم التركيز وفي سابقة أولى من نوعها على نشاط المناولة وهو دور هام في النشاطات المذكورة انف”، وأكد قائلا “اليوم اصبح عندنا سوق وطنية للمناولة”.