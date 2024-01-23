وزير الصناعة: كل المشاكل التي وقفنا عليها ناتجة عن البيروقراطية

قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء. إن كل المشاكل التي تم الوقوف عليها ناتجة عن البيروقراطية حتى على مستوى الوزارة.

وأضاف وزير الصناعة خلال زيارة العمل التي قادته الى ولاية تيبازة، أن المشاكل التي يواجهها المستثمرون في الانتاج. ناتجة عن البيروقراطية الموجودة في كل المستويات.

وفيما يخص قطاع الصناعة في ولاية تيبازة، أشار الوزير أن هذه الزيارة هي الثانبة من نوعها. وتمثل قفزة في ظرف 4 شهور فقط.

وشدد الوزير على ضرورة الاستثمار في إطار تحويل الموارد الفلاحية. والذي يخلق مناصب عمل في هذا المجال.

وقد شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون في زيارة عمل و تفقد إلى ولاية تيبازة. حيث تفقد شركة إنتاج الصنابير الصحية بالقليعة، كأولى محطات الزيارة. والتي تقوم بإنتاج نحو 10 آلاف وحدة يوميا.