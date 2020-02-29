وزير الصناعة لأصحاب مصانع السيارات: أنتم أحرار في الإستمرار في نشاطهم لكن لا تنتظروا أي امتياز جمركي

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، بخصوص أصحاب مصانع السيارات، الذين وصفهم “بعباقرة لعبة الليغو”، أنهم “أحرار في الإستمرار في نشاطهم لكن لا يجب أن ينتظروا أي إمتياز جمركي”.

وقال فرحات آيت علي، اليوم السبت نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، “سنلغي الامتيازات الجمركية ومن يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة”.

وأعلن وزير الصناعة إقرار “رسم محلي جديد للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات”.

مؤكدا في السياق ذاته، أن تركيب السيارات مكن تحت غطاء مايسمى بـ”الصناعة من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج والبيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدا”.