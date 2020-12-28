وزير الصناعة: لا يمكن تمويل مؤسّسات لا تنتج أصلا..وملف “أونيام”تم التكفل به

كشف،وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم،أنه لا يمكن فتح رأس مال المؤسسات الاقتصادية حاليا،مشيرا أنه يجب بعث بورصة الجزائر أولا.

وقال فرحات آيت علي براهم في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الوزارة بصدد دراسة إعادة بعث المؤسسات الإقتصادية.

كما أضاف الوزير أنه لا يمكن تمويل مؤسّسات وهي لا تنتج أصلا لذلك يجب تجسيد مخطط هيكلة.

أما بخصوص شركة “أونيام”، قال وزير الصناعة أن الشركة للأسف كانت لديها منافسة كبيرة غير نزيهة.

مضيفا في ذات السياق أن شركة لديها ضمانات كبيرة لكي تمولها البنوك وقد تكفلنا بملف “أونيام“.

أما قضية مناصب الشغل في شركة ” أونيام”، قال الوزير أنها مرهونة بحجم أعمال بمخطط التسيير.