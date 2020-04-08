وزير الصناعة: لدينا الامكانيات لإنتاج الكلوروكين.. والكمية الموجودة تكفي لعلاج 324 الف مصاب

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأربعاء، أن الجزائر لديها الامكانيات الضرورية لإنتاج الكلوروكين.

وأوضح وزير الصناعة في الندوة الصحفية التي نشطها على هامش زيارة العمل التي قادته الى مجمع صيدال، أن الامكانيات موجودة لانتاج الكلوروكين في الجزائر، ويبقى المشكل الوحيد في المادة الاولية.

وأشار آيت علي براهم في ذات السياق، أن المادة الأولية لانتاج الكلوروكين سيتم استيرادها في ظرف أسبوعين على الأكثر.

وأفاد وزير الصناعة، أن كمية الكلوروكين الموجودة في الجزائر، تكفي لمعالجة 324 ألف مصاب بفيروس كورونا.