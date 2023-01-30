قناة النهار وزير الصناعة لـ النهار: قريبا ستدخل السيارات للجزائر بقلم قناة النهار نشر في 30 جانفي 2023 - 16:08 شارك غرِّد أرسل 117 0 وزير الصناعة لـ النهار: قريبا ستدخل السيارات للجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KZ8NZ اقرأ أيضا مومن أيت قاسي: حذاري من منتخب النيجر.. لا يستسلم ويلعب على أخطاء المنافس قناة النهار 28 جانفي إستمرار تساقط الأمطار و الثلوج وطقس جد بارد في هذه المناطق قناة النهار 25 جانفي الحماية المدنية : هذه هي تفاصيل حادث وفاة 6 اشخاص إختـ.ـناقا بالغاز في الكاليتوس قناة النهار 16 جانفي مومن آيت قاسي: لقاء الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار رائع رغم الظروف الاوروبية الباردة قناة النهار 18 جانفي لعوافي: لعبنا جيدا في المباراة الأولى والمهم الظفر بثلاث نقاط والعلامة الكاملة للجمهور قناة النهار 13 جانفي البيض: مصالح الأمن تحجز أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج قناة النهار 26 جانفي دراوي : تجاوزنا المباراة الأولى بنجاح..ونحضر كما ينبغي لتحقيق الثلاث نقاط في مباراة إثيوبيا قناة النهار 16 جانفي شاهد الأجواء الرائعة التي صنعتها العائلات الجزائرية في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة قناة النهار 15 جانفي فاسألوا : تحريم النياحة على الميت قناة النهار 19 جانفي صريح جدا: هل يقتني المواطن الجزائري المنتوجات الكهرومنزلية المحلية ؟ قناة النهار 30 جانفي