وزير الصناعة للنهار: نسعى لحلحلة المشاكل البيروقراطية التي كانت سائدة في القطاع لعدة سنوات

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار اليوم السبت، عن سعيه لحلحلة المشاكل البيروقراطية التي كانت سائدة في القطاع لعدة سنوات ماضية.

وأكد الوزير في لقاء حصري خص بها “النهار”، أن هناك إرادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية للانعاش الإقتصادي مع سنة 2022.

وعلى هامش الندوة الوطنية للانعاش الصناعي الني انطلقت اليوم بقصر الامم، أوضح الوزير لـ”النهار”، أن القطاع الصناعي يعطي خطة الانطلاقة من أجل تنمية شاملة اقتصادية.

مضيفا أن قطاع الصناعة هو قطاع مهم جدا من حيث خلق الثورة ومناصب الشغل.

بالمقابل جدد زغدار الى أنه حان الوقت لاعطاء نظرة جديدة للحوكمة، مضيفا أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على تغييرات جديدة منها “الشباك الخاص”

الذي سيعطي تسهيلات للمستثمرين.وأكثر شفافية في منح العقار الصناعي.

وتابع:”قانون الاستثمار 2016 موجود وهو مطبق وفيه إيجابيات ونحن نقوم بإعادة النظر فيه وستكون فيه تغييرات.”

كما دعا الى وضع توازنات في الاستثمار بالذهاب الى منطقة الهضاب وفي الجنوب، وليس التركيز فقط على منطقة الشمال.

من جهته كشف الوزير أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي سترى النور بداية السنة الجديدة.

وابرز في الشأن ذاته، أن العقار لمن يَستثمر ولا بد من استغلال العقار الموجود، كما تم استرجاع 1200 قطعة أرض استثمار من 37 ولاية لأنها غير مستغلة وبعد الانتهاء ستوزع.

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