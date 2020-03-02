وزير الصناعة: لن تكون هناك صناعة للسيارات على حساب الإقتصاد الوطني

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أنه “لن تكون هناك صناعة للسيارات على حساب الإقتصاد الوطني”.

وكشف فرحات آيت علي، اليوم الإثنين للإذاعة الوطنية، أن “تطبيق دفتر الشروط الجديد من شأنه أن يبعث صناعة السيارات الحقيقية في الجزائر”.

وبخصوص الإعفاءات الجمركية، قال فرحات آيت علي أنه “منح الإعفاءات الجمركية والجبائية الشاملة كانت من المفروض أن تساهم في تراجع أسعار السيارات، ومع ذلك شهدت السوق الوطنية ارتفاعات محسوسة”.

وقال أن “الإعفاءات الجمركية ولدت جريمة اقتصادية تمثلت في تضخيم الفواتير”.

وبخصوص قاعدة الإستثمار الخاصة بالأجانب، أشار الوزير “أنه سيتم إلغاء تام لقاعدة الاستثمار 51-49 باستثناء المشاريع الاستثمارية”.

وقال فرحات أيت علي “أن مصالح قطاعه تتطلع لخلق وبعث استثمارات حقيقية منتجة من شأنها خلق مناصب شغل دائمة”.

وبخصوص تحفيز المستثمرين قال الوزير أن “قطاع وزارة الصناعة والمناجم يعمل على تهيئة مناخ أعمال شفاف لتحفيز المستثمرين الجادين”.

وأشار الوزير إلى “ضرورة مراجعة كل القوانين الملغمة التي تضمنتها قوانين المالية التكميلية لبعث إقتصاد بمعايير دولية”.

كما يعمل قطاع الصناعة والمناجم على بعث “العديد من المشاريع المنجمية على رأسها مشروع الفوسفات لجبل العنق بمرافقة شركات أجنبية”.