وزير الصناعة: لن نستطيع إصلاح 40 سنة فساد خلال 40 يوما فقط

قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أنه “لا يمكن إصلاح ما تم فساده لمدة أربعين سنة خلال أربعين يوما فقط”.

وأكد فرحات آيت علي، اليوم الثلاثاء، أن “الجميع يطلب منا أن نصلح كل شيء في أربعين يوما، في حين أن ما تم إفساده كان طيلة أربعين سنة، وهذا غير ممكن”.

وإعتبر وزير الصناعة أن الجزائر لم تكن تمتلك رؤية صناعية واضحة المعالم منذ رؤية الرئيس الأسبق “هواري بومدين.

وقال “لم تكن لدينا أي رؤية صناعية واضحة بعد رؤية بومدين”، وأضاف “أن تلك الرؤية دامت لفترة معينة ثم تحتم توقيفها لكن دون بديل ولا إستراتجية واضحة المعالم”.