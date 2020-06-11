وزير الصناعة: مؤسسات كانت تحقق أرقاما ضخمة تشتكي من صعوبات في دفع الرواتب

دعا وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي براهم رجال الأعمال لمساهمة مالية أكبر لإنقاذ مؤسساتهم التي تضررت جراء الحجر المفروض.

وأوضح الوزير حسب ما نقلته وكالة الأنباء قائلا : “استقبلت ممثلين عن القطاع الاقتصادي الجزائري، لا سيما كبريات المؤسسات حيث صرح لي البعض منهم أنه لديهم صعوبات في دفع المرتبات”.

وأضاف الوزير أنه “في حين نفس الأشخاص كان يصرحون منذ سنتين أنهم يحققون معا رقم أعمال يبلغ 40 مليار دولار أمريكي”.

ووجب على المتعاملين المساهمة في تمويل حاجيات مؤسساتهم، وعدم المراهنة على مساعدة من الدولة التي لن تكون إلا تكميلية.

كما اعتبر الوزير أنه من المستحيل استنساخ تجربة الاقتصادات المتطورة في مجال إنقاذ مؤسساتها، وهذا بالنظر للفرق في مجال الانضباط و احترام الالتزامات.