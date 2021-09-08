وزير الصناعة: مؤسسة التغليف المعدني MMBOX وفرت أكثر من 100 مليون دولار واردات

عاين وزير الصناعة، أحمد زغدار، في ثاني يوم من زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية عنابة. مؤسسة “منصوري ميطال بوكس” (MMBOX)المتخصصة في التغليف المعدني.

ولدى تفقده هذا المصنع، أشاد زغدار بالمجهودات المبذولة من طرف هذه المؤسسة لتوفير منتجات ذات نوعية عالية. لسد حاجات مختلف الصناعات التحويلية الغذائية، التي عرفت ارتفاعا كبيرا منذ بداية جائحة كوفيد 19. دون اللجوء إلى الاستيراد، وهو ما مكن من توفير أكثر من 100 مليون دولار من الواردات.

كما أكد دعمه لمثل هذه الاستثمارات التي تندرج في إطار سياسة الحكومة لتشجيع تصدير المنتجات الجزائرية نحو الأسواق الإفريقية والعالمية. وفق معايير الجودة الدولية كون المؤسسة حاصلة على معايير الجودة في هذا المجال. وقد كانت السباقة في إفريقيا في الحصول على هذه الشهادات.

وتقوم هذه المؤسسة بإنتاج مليوني وحدة يوميا من منتجات التغليف الموجهة أساسا للصناعات الغذائية. وفي 2020، أنتجت المؤسسة حوالي 360 مليون وحدة مع توقعات ببلوغ 450 مليون مليون وحدة في 2021.