وزير الصناعة: مؤسسة الصناعات الإلكترونية لديها الإمكانيات لصناعة جهاز التنفس

قال وزير الصناعة فرحات أيت علي أن مصالح دائرته الوزارية ستدعم صناعة كل أجهزة التنفس الصناعية التي تشرف عليها كل المؤسسات العمومية وحتى الخاصة بشرطة أن تكون مطابقة للمعايير المعمول بها.

وأضاف ذات المسؤول أنه في الوقت الحالي يتم العمل على نموذجين من قبل المؤسسة الوطني للصناعة الإلكترونين بالإضافة إلى نموذج واحد يتم العمل عليه من قبل مؤسسة خاصة مؤكدا بأن وزارة الصناعة ستدعم كل المبادرات لصناعة اجهزة تنفس صناعية التي تكون مطابقة للمعايير.

وأضاف الوزير طلبنا من الباحثين التسريع في أبحاثهم و حتى تحت الضغط نرى نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنه عندما تجهز نماذج أجهزة التنفس الاصطناعي سننتقل إلى مرحلة الاعتماد.

وأكد أيت علي أن الشركة الوطنية للصناعات الإلكترونية تملك الإمكانيات لتصنيع أجهزة التنفس الإصطناعي ولا يمكن القول أن المعاهد و الجامعات الجزائرية لا تنتج الأفكار.