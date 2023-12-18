وزير الصناعة: مخبر أجنبي وراء مشكل مخدر الأسنان

قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، أن مشكل ندرة مخدر الأسنان سببه مخبر أجنبي كان يقوم باحتكار الدواء.

وأضاف وزير الصناعة خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، أن ندرة مخدر طب الأسنان سببه إحتكار من طرف مخبر أجنبي توجه بكميات كبيرة وطرحه للبيع من 5 أورو إلى 15 أورو. وهو ما تم رفضه نهائيا.

وأشار الوزير عون إلى أنه تم طرح 6 ملايين و850 ألف جرعة في السوق. كما سيتم توزيع 600 ألف جرعة هذا الأسبوع.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تواصل تنويع مصادر التوريد من خلال تسجيل أدوية تحذير. فضلا عن توطين 4 مشاريع إنتاج محلية.

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