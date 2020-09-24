وزير الصناعة: مختبر التصنيع الرقمي فرصة لدعم الشركات الشبانية

قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الخميس، إنّ “تدشين مختبر التصنيع الرقمي سيمكن من تأطير المدراء المستقبلين للمؤسسات الصغيرة”.

وأكد فرحات آيت علي براهم، في تصريح له على هامش تدشين المخبر، أنه “تم توفير كل الإمكانيات من أجل تجسيد الشركات الشبانية لأفكارهم في الميدان الصناعي”.

وقال وزير الصناعة “نمتلك الخبرة في المجال وهناك مهندسون ومبتكرون والعمل يجب أن يكون موحدا “.

وأضاف وزير الصناعة لأن “هناك مهندسون سيشرفون على تكوين الشباب في اختصاصات مختلفة وذلك بهدف دعم عمليات البحث والتطوير”.

واكد وزير النصاعة أن “المؤسسات الصناعية الحقيقية يخلقها الشباب”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الفرصة قد حانت لهؤلاء وسيتم تسويق منتجاتهم في السوق المحلية ولما لا السوق الدولية”.

هذا ويسعى المختبر لضم مختلف الشركات الشبابية التي تعمل على تبادل المعارف والأفكار قصد دعم عمليات البحث والتطوير بأحدث الوسائل المادية التي تتيحها المؤسسة للمهندسين الشباب المنخرطين في هذا الإطار.