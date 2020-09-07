وزير الصناعة: مركب الحجار شهد تفكيكا ممنهجا في السابق.. وسيعود للخدمة الأسبوع المقبل

قال وزير الصناعة، فرحات أيت علي ابراهم، إنّ الزيارة التي قادته إلى مركب الحجار بهدف المساهمة في إعادته إلى مكانته السابقة.

وأضاف الوزير خلال زيارته لولاية عنابة، أن الوزارة ستسعى إلى جعل مركب الحجار المصدر الأساسي من المنتوجات الفولاذية.

كما سيتم السماح للجزائر بالدخول إلى عالم الصناعات الثقيلة في المستقبل القريب لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني السنة المقبلة.

وكشف الوزير أن الدولة بحاجة ماسة إلى مركب الحجار و لن تتخلى عنه.

وبخصوص السرقات التي مسّت المركب أكد الوزير، أن مصالح الدرك الوطني قامت بإلقاء القبض على المتهمين والتحقيقات جارية.

وكشف الوزير أن مركب الحجار شهد تفكيكا ممنهجا في السابق لفائدة الشريك الأجنبي.

خاصة وأنه خلال سنوات التسعينيات كان هامش الربح و وتيرة الإنتاج أكبر بكثير من الفترة التي جاء فيها الشريك الأجنبي.

كما نفى أيت علي ابراهم فرضية وجود شراكة أجنبية حاليا بل سيتم دراسة ملف المركب بدقة عالية، والثقة لن تعود دون نتائج خاصة.

وأضاف أن المركب سيعود للخدمة خلال الأسبوع المقبل، أين ستكون زيارة لوزير الصناعة للإشراف على إعادة بعثه من جديد

كما أكد وزير الصناعة أنه يتم حاليا دراسة امكانية اعادة جدولة ديون الحجار للخروج به من الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها .

وقال الوزير انه وبحلول 2021، “سيصل إنتاج المركب إلى وتيرة لا تجعل منه عبئا على الخزينة العمومية”.