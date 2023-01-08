وزير الصناعة: مشروع غار جبيلات “قاطرة لتحقيق مشاريع ضخمة مستقبلا”

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن مشروع إستغلال منجم غار جبيلات الإستراتيجي بتندوف يعتبر “قاطرة” صناعة الحديد و الصلب بالجزائر. من أجل تحقيق مشاريع ضخمة مستقبلا تعوّل عليها البلاد.

وأشار وزير الصناعة، في تصريحات صحفية على هامش حضوره ببوهارون ولاية تيبازة رفقة وزيري الطاقة و المناجم محمد عرقاب. و النقل كمال بلجود عملية استلام أول قاطرة جزائرية الصنع لمرافقة سفن نقل المحروقات للرسو. أن مشروع إستغلال منجم غار جبيلات الإستراتيجي بتندوف سيشكل قاطرة صناعة الحديد و الصلب. لتحقيق مشاريع ضخمة على غرار تقوية شبكة السكة الحديدية بالجزائر.

وأشار وزير الصناعة إلى مجمع الحجار الذي سيدخل مرحلة إنتاج الصفائح الفولاذية البحرية. وسيساهم المشروع عند تطوير الانتاج مستقبلا في تعزيز صناعة الصلب والحديد بالجزائر. ما يسمح بتجسيد مشاريع ضخمة على غرار شبكة السكة الحديدية او صناعة الحاويات و انابيب نقل الغاز و البترول”.

كما أكد وزير الصناعة أن 2023 ستكون سنة الإنطلاقة الحقيقية لصناعة وطنية بعد سنة 2022. عكفت فيها مصالحه بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى على رفع العراقيل التي أعاقت إنطلاق العديد من المشاريع.

وكان مجلس الوزراء المنعقد شهر ماي 2022 برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وافق على إطلاق المرحلة الاولى من استغلال مشروع منجم غار جبيلات. قبل أن تعطى إشارة الإنطلاقة الرسمية شهر جويلية الماضي.

وفي شهر أوت المنصرم، أعلن المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) رضا بلحاج في تصريح، عن استخراج أول كمية من خام الحديد تقدر ب 1000 طن من هذا المنجم، بعد شهرين من الدخول في مرحلة الاستغلال.

وفي المرحلة الأولى (2022-2025) من الاستغلال، تتراوح طاقة إنتاج المنجم ما بين 2 الى 3 مليون طن من خام الحديد، ثم سترتفع ل40 إلى 50 مليون طن سنويا ابتداء من 2026، حسب تقديرات شركة فيرال.

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