وزير الصناعة: مصنع إنتاج الزيوت النباتية سيُخفّض فاتورة الواردات

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن مشروع مصنع إنتاج الزيوت النباتية NUTRIS. سيسمح بخفض فاتورة الواردات الكبيرة من الزيوت النباتية، وفي مرحلة ثانية التوجه نحو الأسواق الإفريقية.

وأضاف الوزير، أن المشروع يهدف في إطار إعادة بعث القطاع الصناعي وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. حيث سينتج هذا المصنع، التي بلغت نسبة تجسيده 70 بالمائة. الزيوت النباتية، فرينة البذور النباتية وقشور البذور النباتية المخصصة لأعلاف الحيوانات . كما يعد من أكبر المشاريع التي تعوّل عليها السلطات العمومية لارتباطه بقطاعات أخرى حيوية على غرار الصناعة التحويلية والفلاحة.

وكشف الوزير،أن دخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج سيخلق حركية اقتصادية داخل الولاية تتعلق بالخصوص بالتوجه نحو زراعة الصوجا وطنيا من أجل ضمان استمرارية تموين المصنع. والحد من الاستيراد لهذه المادة المقدر بـ 1,9 مليون طن سنويا. مع إمكانية توفير أكثر من مليار دولار في السنة. بالإضافة إلى فتح المجال أمام مستثمرين آخرين في نشاطات مكملة ومناولة لهذا المشروع لاسيما الصناعات التحويلية. وتغطية حوالي 50 بالمائة من الإحتياجات الوطنية لمادة زيت المائدة و70 بالمائة من أعلاف الأنعام مع ضمان توفيرها محليا.

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كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تجسيد هذا المشروع الإستراتيجي. بالنظر إلى أهميته الإقتصادية حيث سيسمح بالمساهمة في تلبية الطلب المحلي على الزيوت النباتية. والقضاء على الإحتكار والمضاربة في هذه المواد.

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