وزير الصناعة: مصنع كثامة لإنتاج الزيوت بجيجل سيدخل حيز الخدمة قريبا

صرّح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، خلال زيارته التفقدية لولاية جيجل أنه تم الانتهاء من المراحل الكبرى لأشغال إنجاز مشروع مصنع كثامة “أقري فود ” على أن يتم “الانتهاء من كامل الأشغال مع وضع المصنع حیّز الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة”.

وأعطى سيفي غريب، وزير الصناعة والإنتاح الصيدلاني إشارة إطلاق المرحلة التجريبية الأولى للانطلاق في التجارب على الفارغ الذي بلغت نسبة الأشغال به 92 بالمائة، مصنع طحن البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية الذي أنجز بمعايير دولية من شأنه تدعيم السوق بالزيت الخام وأعلاف الحيوانات، الذي يحتوي ثلاث وحدات: وحدة لاستلام وتخزين المواد الأولية، مصنع طحن البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية، ووحدة تخزين المنتوج النهائي وتوزيع الزيوت النباتية.

ووقف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن قرب، على غرفة المراقبة والتحكم الأتوماتيكي في نظُم الإنتاج. مشيراً، في السياق ذاته، إلى أهمية المشروع اقتصاديا، لِما يتوفر عليه من قدرات لتلبية السوق الوطنية، ومن ثَمّ تقليص فاتورة الواردات من ناحية الزيت الخام وأعلاف الأنعام، إذ “تقدر الطاقة الإنتاجية للمركّب بـ 5000 طن يومياً، منها 20 % زيوت نباتية و80 % أعلاف الحيوانات، كما سيسمح بتوفير ما يزيد عن 350 منصب شغل مباشر، و 1750 منصب شغل غير مباشر.

وعند تفقده لمركّب “جوما قرو” لإنتاج زيت الزيتون البِكر الممتاز، أكد وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني على ضرور القيام بعملية صيانة العتاد حفاظا على جودة المنتوج.

وأثناء وقوفه على وتيرة أشغال إنجاز وحدة إنتاج العصائر، أمر الوزير بتعيين مكتب دراسات لمتابعة مراحل تركيب وتشغيل العتاد، مؤكدا على ضرورة دراسة إمكانية إنتاج العصائر الطبيعية نظرا لتوفر المادة الأولية المحلية.