وزير الصناعة: منح 9 رخص مؤقتة لإستيراد السيارات الجديدة

اعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم اليوم الاثنين أن قطاعه منح 9 رخص مؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة.

وخلال زيارة عمل قادته إلى ڨالمة قال الوزير أن “العملية ما تزال مفتوحة” كما أن عدد الرخص الممنوحة قابل للارتفاع.

كما أوضح الوزير أن “عملية استقبال ملفات الراغبين في استيراد السيارات غير محدد بوقت زمني ولا بعدد معين من الوكلاء”

وأكد فرحات آيت علي براهم أن “العملية مفتوحة لكل القادرين على الإلتزام بالشروط التنظيمية المحددة للنشاط”.

وفيما يخص الوكلاء الحاصلين على الرخص المؤقتة يقول الوزير انهم مطالبون بتقديم ملفات قاعدية للحصول في مرحلة ثانية من الاعتماد النهائي.

وهذا لتمكينهم من استيراد السيارات لا يمكن إجبارهم على جلب السيارات في تاريخ محدد، يضيف الوزير.

وأكد وزير الصناعة أن الأمر يكون حسب القدرات المالية وعلاقات كل وكيل مع العلامة التجارية التي يمثلها.