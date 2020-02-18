وزير الصناعة: من يريد التصنيع يأتي بالأموال ولن نفرض عليه أي شريك

قال وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي،اليوم الثلاثاء،أن أي علامة تريد التصنيع الفعلي في الجزائر “لن نفرض عليها أي شريك”.

وأضاف آيت علي خلال حلوله على منتدى المجاهد، “من يريد التصنيع الفعلي فاليأتي بالأموال فقط”.

كما أكد الوزير، أن كل العلامات التي هي في الجزائر جاءو ليصنعوا كما قالوا بينما في بلادهم استثماراتهم تمر بصعوبة هذا يبعث عن التساؤل.

مشيرا،أن يكون التصنيع حقيقي خاصة السيارات السياحية،”لأننا سنلزمهم بأن يأتوا بأموالهم وبأن يكون هيكل السيارة جزائري”،كما يجب جلب معرفتهم أيضا.