وزير الصناعة: مُصنِّعان كبيران وضعا طلباتهما للإستثمار في مجال تصنيع السيارات

قال الوزير الصناعة فرحات ٱيت علي ابراهم، أن دفتر شروط السيارات جاء ليحدد معالم صناعة السيارات وهي غير قابلة للتنازل.

وأضاف الوزير خلال استضافته بالقناة الإذاعية الاولى، أن دفتر الشروط يتطلب 30 بالمائة إدماج حقيقي جزائري غير قابل للتنازل، مضيفا أن هناك مصنعين منخرطين، كما تلقت الوزارة طلبات من مستثمرين كبار و أجانب تقدموا بطلب ولهم رغبة في الإستثمار في مجال صناعة السيارات أحدهم من ٱسيا والٱخر من أوروبا، كاشفا أنه سيتم الرد عليهما بمجرد صدور المرسوم التنفيذي.

وأشار الوزير، إلى أن دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر، وفي انتظار خلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، حيث قمنا بفتح المجال لتموين السوق من خلال العودة لاستيراد السيارات.