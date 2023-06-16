وزير الصناعة: نحتاج مساعدة روسيا لتطوير الصناعات الدوائية

كشف وزير الصناعة علي عون، اليوم الجمعة، عن حاجة الجزائر إلى تطوير أدوية لمعالجة أمراض السرطان والأورام. وعن إمكانية مساعدة روسيا في هذا الإطار.

وقال وزير الصناعة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. إن العلاقات الصناعية جيدة، لكنها تحتاج إلى التطوير خاصة في مجال الأدوية. لأننا نعاني من نقص الأدوية المهمة خاصة أدوية الأمراض السرطانية والأورام والأنسولين. كما نحتاج لمساعدة الروس لنا لتطوير هذه الصناعة.

ووقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، “إعلان الشراكة العميقة” بين البلدين.