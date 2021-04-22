وزير الصناعة: نحو إنشاء هيئة التكفل بالعقار

أفصح وزير الصناعة، اليوم الخميس، من مجلس الأمة، أنه سيتم قريبا إنشاء هيئة التكفل بالعقار.

وأشار أن الهيئة ستحمل اسم “الديوان الوطني للعقار الصناعي”، وتعتبر الأداة الأساسية لحل مشكل العقار، بمسح كل الأراضي الخاصة بالدولة.

وقال وزير الصناعة إن الأرض العقاري من أسباب المعوقة للاستثمار في بلادنا

وأشار أن العديد من المناطق الصناعية تفتقر لأبسط الأمور خاصة تلك الجديدة على غرار الطرقات الخاصة بالمرور، الكهرباء، الماء، الغاز..الخ.

وأضاف “بعض المناطق الصناعية تعيش وضعية مزرية لدرجة لا يصح حتى إطلاق عليها اسم منطقة صناعية”.

وتابع “انا وزير واعترف بذلك والذي ينكر هذا لا يعيش في الجزائر”.

واقترح الوزير تنظيم يوم دراسي في البرلمان، لتبادل الأفكار مع المستثمرين، وإيجاد الحلول.