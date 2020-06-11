وزير الصناعة: نحو مراجعة وتعديل صلاحيات المجلس الوطني للإستثمار

قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، بخصوص إصلاح المجلس الوطني للاستثمار، إنه في إطار المراجعة المقبلة لقانون الاستثمار سيتم تعديل صلاحيات هذه الهيئة التي ساهمت في كسر الاستثمار بالجزائر بنسبة 80 بالمائة.

و يندرج هذا الإصلاح في إطار رؤية شاملة من شأنها تعيين حدود الدولة و موظفيها في قرار الاستثمار و إعادة تأطير عملية الاستثمار في حد ذاته فيما يخص الامتيازات والضمانات والتوقعات.

وأكد آيت علي بخصوص القطاع الصناعي العمومي، في حوار مع الصحافة نقلته وكالة الأنباء، أن السلطات العمومية ستقوم بدراسة خطط إصلاح و إعادة تنظيم و نشر المجمعات الاستراتيجية.

و أضاف الوزير بالقول أن “هذه الخطط ستصدر من المجمعات المعنية نفسها و لا تقتصر على الجوانب المالية فحسب بل تضم كذلك الاقتراحات من أجل إعادة البعث”.

كما أشار الوزير الى أن الأمر لن يتعلق بالضرورة بإعادة الهيكلة، بما أن بعض المجمعات يتسنى لها المحافظة على تنظيماتها الحالية.