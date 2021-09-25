وزير الصناعة: نسعى لترقية الإستثمار وتجسيد حرية المستثمر

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الوزارة إقترحت قانون تمهيدي لترقية الإستثمار يرتكز على تجسيد حرية الإستثمار.مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وضمان الإستقرار القانوني.

وقال الوزير خلال أشغال لقاء الكومة-الولاة، أنه أدرج في مشروع القانون الجديد مراجعة مهام وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بتعزيز مهامها لتقديم خدمات أنجح.

وتابع الوزير، أنه من بين الإصلاحات التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هي إنشاء وكالة وطنية ذات إمتداد جهوي ومحلي تتمتع بصلاحيات ضمان التحكم في العقار الصناعي بأكملها.مضيفا أن الوزارة تعمل على رفع مستوى العقار الصناعي من خلال الإسراع في إنهاء مشروع 50 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن.وإنجاز مناطق صناعية جديدة على مستوى الهضاب العليا والجنوب وتشجيع المتعاملين الخواص وإستغلال الأوعية العقارية الفارغة.

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