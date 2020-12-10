وزير الصناعة.. نعمل على ايجاد حل عاجل لشركة “أونيام” ولقاء مع ممثلي البنوك الممولة الأحد المقبل

قال وزير الصناعة، فرحات براهيم آيت علي، اليوم الخميس، إن أغلب المؤسسات عانت من نفس مشاكل التي لمست شركة أونيام.

وأوضح وزير الصناعة ، في تصريح للنهار، أن الأمر يعود إلى المنافسة بين المتعاملين، البالغ عددهم 107 متعامل، بسبب التحفيزات.

وأضاف فرحات براهيم آيت علي، أن الشركات العمومية، لم تستطع المنافسة، وتوقفت عن الادماج.

كما أن هذه الشركات الخاصة بالكهرومنزلية، لا تقوم سوى بنشاط التركيب.

وتفاقمت الديون من أعباء العمال والتسيير، -حسب ذات الوزير-.

وأشار وزير الصناعة، أن القطاع يعمل على إيجاد حل عاجل وليس استعجالي، ببعث النشاط بنظرة معقولة.

وصرح، الوزير، أنه يعتزم تنظيم لقاء مع ممثلي البنوك الممولة لمجمعي “اونيام” و”أوني” يوم الأحد المقبل.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة تمويل مخطط إعادة بعث مجمعي ENIE وENIEM.

لقاء بعدد من المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية من القطاعين العام و الخاص وذلك للإصغاء لإنشغالاتهم وتطلعاتهم.

وفي سياق مغاير، قال وزير الصناعة، إن لقاء اليوم مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين في جال الصناعة الالكترونية والكهرومنزلية، سمح بتبادل وجهات النظر حول المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي واعطاء توضيحات وشروحات حول البنود التقنية التي يتضمنها.

وأشار فرحات أيت علي إلى أن المتعاملين أبدو استعدادهم للانخراط في التوجه الجيد ومجمل التدابير التي تضمنها المرسوم.