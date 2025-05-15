وزير الصناعة: نعمل في صمت لاسترجاع كل المشاريع المُصادرة والمتوقفة

أشرف وزير الصناعة سيفي غريب، على افتتاح مصنع “تافاديس” لتكرير السكر بالأربعطاش ولاية بومرداس.

وقال وزير الصناعة خلال افتتاحه لمصنع السكر، أنه يتم العمل حاليا وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال إسترجاع الأموال المنهوبة واعادة بعث المشاريع المتوقفة. وكل المشاريع المصادرة والمتوقفة. لكي تكون رسالة واضحة للداخل والخارج وكل المشككين في إرادة الدولة في بعث هذه المشاريع.

وأشار الوزير إلى أن الطاقة الانتاجية لمصنع تافاديس تصل الى 2000 طن من السكر يوميا. وعلى مستوى وزارة الصناعة يتم العمل في صمت ويكون الدليل للأرقام والإنجازات التي يتم عملها. خاصة وأنه قد تم إسصتلام وحدات في وضعية صعبة تقنيا وحتى الانجازات الهندسية. وتم رفع التحدي واتمام المشاريع لكل مايهم المواطن.

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