وزير الصناعة: هجمات شرسة ضد الوزارة بسبب تغيير القوانين والنصوص

قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن هناك هجمات شرسة ضد الوزارة بسبب تغيير القوانين والنصوص.

وأضاف الوزير خلال نزوله اليوم الأحد ضيفا على القناة الإذاعية الاولى، ركن “ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أن ناك هجمات شرسة ضد الوزارة، نتيجة تغيير القوانين والنصوص، وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات.

وأشار الوزير، أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة