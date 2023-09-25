وزير الصناعة: هذا الحل الوحيد لخلق مناصب العمل

قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، إن الحل الوحيد لخلق مناصب العمل هو الاستثمار.

وأشار وزير الصناعة، خلال تنشيطه ندوة صحفية من ولاية وادي سوف. إلى أن كل المجهودات وتوصيات رئيس الجمهورية تكمن في رفع القيود على المستثمرين.

وفي حديثه عن الولاية قال إن الاراضي موجودة والتسهيلات موجودة في واد سوف.

وقبل هذا استمع الوزير إلى عرض مفصل حول المؤهلات التي تمتاز بها ولاية الوادي من ناحية العقار والإستثمار. والنشاطات الصناعية. حيث تمتاز الولاية بطابعها الفلاحي وتساهم في إنتاج العديد من المدخلات الفلاحية الموجهة لشعبة الصناعات الغذائية.

وبخصوص القطاع الصناعي: تسجل الولاية 1746 مؤسسة صناعية تشغل 6600 عامل. تنشط في الشعب التالية الصناعات الغذائية، المنظفات، الورق، تحويل الخشب والعطور.

أما بخصوص العقار تحوز الولاية على منطقه صناعية جديدة بمساحة 200 هكتار حيث انتهت أشغال التهيئة. والعمل جاري حاليا لربط هذه المنطقة بمختلف الشبكات (الماء٫ الكهرباء ٫الغاز والإتصالات)

كما تحوز الولاية على 20 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية تقدر ب 782 هكتار.

وفيما يخص استعادة العقار الممنوح وغير المستغل: فقد تم مباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة. ماسمح باسترجاع وعاءات عقارية بمساحة إجمالية تقدر ب 48٫9 هكتار والتي ستوجه لاستقبال استثمارات جديدة.

ونظرا لما تزخر به الولاية من مقومات، أعطى السيد الوزير التوجيهات والتعليمات التالية:

وتزخر الولاية بإمكانيات كبيرة في مختلف المجالات مايتطلب جلب المستثمرين جدد ومرافقتهم وتوجيههم نحو الاستثمار. في الشعب الصناعية ذات القيمة المضافة الكبيرة.

كما يتم العمل على تطوير سلسلة التبريد للحفاظ عل المنتوجات وتعزيز تنافسية المنتجات في هذه الولاية والتوجه نحو التصدير.